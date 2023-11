Una raccolta fondi per aiutare Eddy

Una raccolta fondi per salvare Eddy, un cucciolone dal pelo chiaro arrivato al canile Stefano Cerni quando aveva un anno di età. Per lui le porte di un’adozione erano vicine, ma un giorno è comparsa una neoformazione sul muso, per poi diffondersi in altre parti del corpo. Il cane soffre di due malattie rare autoimmuni, è uno dei pochi casi in Italia. "Gli operatori, veterinari e volontari – spiegano dal canile – non si sono mai trovati davanti a un caso simile. Hanno avviato una serie di esami per andare a fondo del caso, mentre il cane diventava inappetente, perdendo rapidamente peso". Nessuno si è arreso e si sono trovate terapie. Eddy è rimasto oltre due mesi nella clinica veterinaria San Marco di Padova. Oggi il cane di due anni sta meglio, ma le cure costano e il personale del canile ha lanciato una raccolta di sul sito https:gofund.mef7b411c5, sperando che quanto prima Eddy trovi anche una casa.