Una raccolta fondi per l’Einaudi-Molari

Una raccolta fondi per ridipingere gli spazi interni della scuola Einaudi-Molari. Questa è stata la proposta presentata ieri dagli studenti dell’istituto al sindaco Filippo Sacchetti. "Dal 2023 la nostra scuola adotta un metodo che si basa sugli ambienti di apprendimento – dicono i ragazzi del triennio – per valorizzare la qualità degli spazi fisici in relazione alla didattia. Ogni docente personalizza l’aula in base alla disciplina insegnata. Così abbiamo proposto di occuparci personalmente della tinteggiatura e avremmo coinvolto associazioni e volontari ma non poteva essere una strada percorribile per legge. Così avevamo due possibilità o protestare o trovare una soluzione. Abbiamo scelto la seconda. Il crowfunding ci è sembra un metodo di finanziamento appropriato per coinvolgere direttamente la comunità". Il progetto si chiama ‘Let’s paint’, i fondi saranno raccolti sulla piattaforma Idearium, del ministero dell’Istruzione. Il Comune supporterà l’iniziativa con strumenti di comunicazione e promozione offline. E avrà anche il supporto della fondazione FoCuS. Per chi volesse sostenere il progetto, è possibile scrivere una mail a lcaruso@einaudi-molari.it.

Rita Celli