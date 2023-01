’Una ragazza come io’ va verso il sold out

"Ultimi 15 posti disponibili per lo spettacolo di domenica con Chiara Francini ’Una ragazza come io’". L’invito ad affrettarsi, per chi fosse interessato, viene ovviamente dagli organizzatori. È la ripresa della stagione teatrale all’Astra di Bellaria.

’Una Ragazza come io’ è un One Woman Show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita che comincia nella pace del liquido amniotico e, come in un cerchio, si chiude con la visione di una possibile maternità. La sua vita è unica eppure così simile a quella di tanti altri: la provincia, le case popolari, i genitori sempre al lavoro, fino al desiderio di voler diventare mamma.