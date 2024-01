Una regia per l’assistenza. Aperto il Cot all’Infermi

Un ‘cervello’ che gestirà le necessità di anziani e persone che devono ricorrere a percorsi di assistenza sul territorio dopo periodi di ricoveri, ad esempio. Si chiama Cot, Centro operativo territoriale, ed è stato aperto in settimana nella struttura circolare che si trova all’ingresso dell’ospedale Infermi di Rimini. E’ il primo in provincia. L’Ausl Romagna ne ha previsti tre per il riminese. Entro il 2024 dovrebbe aprire quello di Riccione. Infine toccherà a Novafeltria. Per la struttura a Rimini l’Ausl ha investito 240mila euro. All’interno del Cot operano infermieri, assistenti sociali, un medico geriatra e una fisioterapista. A interfacciarsi con il Cot non sarà né il paziente né il famigliare, ma il medico di base oppure il pediatra, un ospedale se c’è un paziente da dimettere, ed altre realtà della rete sanitaria. Potrebbero essere gli assistenti sciali ad attivarlo, gli infermieri di comunità, specialisti e così via. Fino a ieri a Rimini c’era il NuCot, una struttura simile, anche in quel caso pensata per seguire i percorsi di assistenza fuori dall’ospedale. Il Cot andrà a potenziare questa attività. Diviene un centro nevralgico per gestire la rete di assistenza territoriale, limitando dunque gli accessi in ospedale, come sottolineato dal direttore generale dell’Ausl Romagna, Tiziano Carradori. Per capirne l’operatività basti pensare a un anziano che rientra a casa dopo la fase acuta della malattia. Il suo medico di base può attivare il Cot chiedendo un’assistenza domiciliare. Il caso dell’anziano viene preso in carico dal Centro e si coordinano le attività e le necessità, che potrebbero essere un letto apposito, una carrozzina, la visita costante di un infermiere e così via. “Da dici anni cerchiamo di centralizzare i percorsi in un’unica centrale operativa – premette Jessica Busignani coordinatrice del Cot -. Oggi con questa nuova struttura potremo rafforzare le azioni”. Il Cot sarà aperto dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 14 al sabato. In futuro aprirà anche la domenica.

a.ol.