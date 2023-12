Una rete per dare lavoro a chi è in difficoltà

Un lavoro dopo essere stati ai margini della società. Il progetto MiOccupo ha avuto il 18% di percentuale di successo, ma non è poco. Al contrario la percentuale è alta se si pensa che si è cercato di immettere nel mondo del lavoro persone in difficoltà. Capofila del progetto il Centro di Solidarietà di Rimini su progetto proposta del Dipartimento servizi di comunità del Comune di Rimini. "Questo è un progetto di grande rilevanza, finalizzato a supportare le persone in cerca di lavoro, in particolare quelle in condizione di fragilità", commenta l’assessore alle politiche sociali del Comune, Kristian Gianfreda. Questi i numeri del progetto MiOccupo: sono state coinvolte 182 aziende, raccolte 236 offerte, segnalati 185 profili alle aziende che ne hanno fatto richiesta, con una percentuale di inserimento lavorativo del 18 per cento. A collaborare oltre alle imprese le associazioni di categoria: Federalberghi Rimini, Federalberghi Riccione, Promozione alberghiera. Il progetto ha visto la collaborazione anche della Compagnia delle Opere di Rimini.