Una riminese tra le scienziate top: é l’astrofisica Elena Pian

C’è anche una riminese nella top 500 mondiale stilata dal portale Research.com e dedicata alle migliori scienziate. Si tratta dell’astrofisica Elena Pian, nata a Rimini ma da anni trasferita a Bologna. E’ stata premiata con altre quattro colleghe attive in Emilia Romagna, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, nella sede del Cnr di Bologna. Pian si è laureata nel 1990 in fisica all’Università di Bologna e ha ottenuto il dottorato in astrofisica nel 1994 frequentando la Scuola Internazionale Superiore di Studi avanzati di Trieste con una tesi sulla variabilità a più frequenze dei nuclei di galassie attive dotate di potenti getti radio. Dopo il dottorato ha lavorato per lo Space Telescope Science Institute, poi è tornata in Italia, prima a Bologna, dove ha fatto parte del team del satellite BeppoSAX, che ha rivelato per la prima volta nel 1997 le controparti a raggi X dei lampi gamma, esplosioni stellari a distanze cosmologiche, poi all’Osservatorio astronomico di Trieste e infine a Bologna, dove lavora per l’Osservatorio di Astrofisica e Scienze dello Spazio di Inaf.