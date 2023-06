Una rotonda per due: parte l’appalto da un milione di euro

Una nuova rotonda all’incrocio tra via Pasquale Tosi, via Antica Emilia e la Sp 136 Santarcangelo mare. Siamo alle porte di San Vito, tra i territori di Santarcangelo e Rimini, non distanti dal Centro agroalimentare riminese e dall’Ikea. Qui la Santarcangelo mare che proseguendo diventa via Tolemaide si blocca per la presenza del semaforo. I due Comuni di Rimini e della città clementina, hanno trovato l’accordo per la realizzazione di una rotonda con diametro di 50 metri, leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia per la presenza di un edificio sul lato Santarcangelo-San Vito. Sarà realizzata anche una ciclabile. L’intervento prevede un investimento complessivo di 950mila euro: Santarcangelo ne finanzierà 643mila euro; Rimini parteciperà con 257mila euro e la Provincia con 50mila euro. Nei prossimo giorni l’avvio della gara di appalto. "Sarà messo in sicurezza un importante tratto di collegamento tra i territori dei due comuni", dicono gli assessori Mattia Morolli per Rimini e Filippo Sacchettti per Santarcangelo.