Una rotonda per Elio Ghelfi "Ha fatto la storia di Rimini"

"Elio Ghelfi è una delle figure fondamentali della storia di Rimini". Ha usato queste parole il sindaco Jamil Sadegholvaad l’altro ieri, in occasione dell’intitolazione della rotonda tra le vie Rodriguez e Macanno, che porta ora il nome del famoso pugile e storico preparatore di tanti atleti. "Nella vita e nella storia di una città ci sono figure importanti, anzi fondamentali per la comunità, ma che non sempre appaiono nei libri di storia – sottolinea Sadegholvaad – La Storia, quella con la famosa ’s’ maiuscola, spesso racconta fatti che magari nella vita di tutti i giorni, nella vita della gente comune, non sono così impattanti". Ma Elio invece la storia l’ha fatta eccome.

Ghelfi è venuto a mancare nel nel 2020. Da preparatore seguì gli Stecca, Damiani, Kalambay e tanti altri con 2200 match seguiti dall’angolo. Ieri all’intitolazione erano presenti i ‘suoi’ pugili, da Masini a Loris Stecca, Pira, Aluigi, Maggiò, Tani, Morri, Palmiero, Farinella. "Era un signore ed è stato uno dei più grandi insegnanti di pugilato nel panorama internazionale – aggiunge il il sindaco – Nei movimenti si vedeva la mano del maestro, il segno inconfondibile della sua capacità pedagogica, della tecnica applicata alla ‘nobile arte’".