Una rotonda per ’Gavino’: "Andrea lo merita"

"Gavino vive ancora tra noi...". E continuerà a fare del bene agli altri. Il ricordo del giovane, morto l’11 dicembre 2021 a soli 27 anni per un infarto (soffriva di problemi al cuore ed era stato anche operato alcuni mesi prima), è più che mai vivo a Santarcangelo e tra tanti tifosi di calcio e pallacanestro. Andrea Gavagna era un grande appassionato, andava sempre allo stadio ’Romeo Neri’ per tifare il Rimini e seguiva anche le partite di Rbr. Un vero ultrà, per l’amore che aveva per lo sport. E proprio vicino allo stadio ’Mazzola’ di Santarcangelo ieri è stata dedicata a ’Gavino’ (era il suo soprannome) la rotonda tra le vie Ugo Bassi e della Resistenza. Presenti alla cerimonia il fratello Alex, i genitori e tutti gli altri famigliari e tanti amici del giovane. Al taglio del nastro non sono voluti mancare la sindaca Alice Parma e gli assessori Angela Garattoni e Filippo Sacchetti. L’idea di intitolare a ’Gavino’ una rotatoria, vicino allo stadio e al bar dove Andrea era solito ritrovarsi con i suoi amici, era stata condivisa da tempo dal Comune con la famiglia del ragazzo. La rotonda è stata anche abbellita con un ulivo e alcune decorazioni floreali.

Un bellissimo omaggio a ’Gavino’, a dimostrazione dell’affetto che la città e tanti tifosi (compresi quelli della squadre avversarie, che gli hanno reso omaggio più volte negli stadi) avevano per lui. Andrea era un ragazzo generoso. E nel suo nome la famiglia continua ad aiutare gli altri. Una delle prime iniziative è stata La notte di Gavino, che si svolge il 22 settembre nel giorno del compleanno di Andrea. E proprio grazie alla festa in suo ricordo e ad altre iniziative la famiglia ha raccolto soldi per l’allestimento della rotatoria e, soprattutto, per l’acquisto di due defibrillatori, donati all’associazione ’Paolo Onofri’.

"La cerimonia di ieri è stata veramente emozionante – racconta il fratello Alex – Il progetto di una rotonda per mio fratello era partito già un anno fa. E dedicargli proprio la rotatoria vicino allo stadio e al bar che frequentava è un gesto bellissimo". Inoltre "andremo avanti a fare eventi per ricordarlo e donare qualcosa che resti nel tempo. Il prossimo obiettivo sarà quello di donare attrezzatture per le scuole e contribuire a riqualificare alcuni parchi di Santarcangelo. Così avrebbe voluto Andrea".