Una scorciatoia nel cuore della storia

Castel Sismondo apre le porte, non per una mostra o per accedere al museo, ma per camminare nella storia. Un passaggio tra la zona del fossato su via Circonvallazione Occidentale e piazza Malatesta. Alcune decine di metri, dove rallentare il passo e guardarsi attorno vedendo l’interno della Corte del Soccorso, il prato e lo spazio in cui tanti anni fa i riminesi arrivavano per assistere al cinema all’aperto. Dopo alcuni passi si incrociano i muri possenti della rocca e le contaminazioni del Fellini museum. Un esempio di slow art da concedersi durante un normale spostamento quotidiano, che sia per lavoro o solo per una passeggiata in centro, lasciandosi qualche istante per leggere i totem con la storia del luogo che si sta respirando. La Corte dl Soccorso, o corte grande, venne realizzata a partire dal 1437 durante i lavori del castello. Fu Sigismondo Pandolfo Malatesta a volerlo. Il termine Soccorso lo si deve al fatto che questo luogo poteva essere utilizzato come passaggio per la fuga dalla città, utilizzando il ponte levatoio per superare il fossato. Accadde anche con Pandolfo IV Malatesta che da questa porta uscì alle otto di sera del 10 ottobre del 1500, dopo essere stato sconfitto da Cesare Borgia, il Valentino. "Abbiamo aperto qualcosa di meraviglioso - dice il sindaco Jamil Sadegholvaad -, una scorciatoia nella storia".

C’è un altro elemento che va di pari passo con la riscoperta di un qualcosa che appartiene all’intera comunità, ed è la motivazione che ha portato Rino Mini a sostenere economicamente l’intervento per realizzare la passerella interna in legno. Un intervento non definitivo, posto a secco, senza la necessità di cemento alla base, con l’approvazione della Soprintendenza ai Beni archeologici, belle arti e paesaggio. "Sono un imprenditore che ha ricevuto da questo territorio - ha detto Mini - e credo che si debba dare al territorio. Fare impresa significa anche avere un costante impegno rivolto alla comunità in cui si fa impresa". Guardando il camminamento che si fa largo in uno dei simboli di Rimini, Mini si è detto "orgoglioso". Il costo dell’intervento è di 39mila euro. Il passaggio nel castello rimarrà aperto al mattino dalle 10 alle 13, nel pomeriggio dalle 16 alle 19. Sabato, domenica e nei festivi la scorciatoia nella storia si potrà prendere tra le 10 e le 19.

Andrea Oliva