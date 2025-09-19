Una scuola in ospedale. Ecco l’aula speciale dove i piccoli pazienti fanno lezione e giocano

"Quando si entra in aula si sente l’odore dei libri, delle matite, si sente odore della scuola. Non sembra di essere in ospedale". Le parole di Samanta Nucci, psicologa dell’Oncoematologia pediatrica all’Infermi, descrivono meglio di tante schede riassuntive cosa significa per i bambini e ragazzini ricoverati in ospedale potersi tenere al passo coil programma scolastico. "Dobbiamo pensare al bene della persone e alle garanzie per il loro futuro", sottolinea la responsabile del reparto, la dottoressa Roberta Pericoli. Nel futuro dei pazienti c’è anche la scuola e le opportunità che potrà offrire. Quella inaugurata ieri all’Infermi è una novità in assoluto in Romagna, osserva Bruno di Palma, direttore generale dell’ufficio scolastico regionale. In ospedale ha aperto una vera e propria sezione di scuola. È un’aula cui gli studenti potranno tenersi al pari dei compagni, nei periodi che trascorreranno in ospedale per le terapie. Il progetto realizzato va oltre un normale supporto. Si tratta di una vera e propria scuola collegata all’istituto comprensivo XX Settembre. La sezione ospedaliera è rivolta ai bambini ricoverati, per il ciclo della scuola primaria. E va nella direzione di garantire il diritto all’istruzione anche durante il periodo di degenza. Sarà possibile svolgere attività didattiche individuali e di gruppo, laboratori creativi e momenti di socializzazione. e si respirerà aria di scuola. A seguire il progetto la docente Mariachiara Salvadori. Sarà presente dal lunedì al venerdì e si interfaccerà con l’Istituto comprensivo XX Settembre e le scuole di appartenenza dei bambini al fine di dare continuità al percorso didattico degli alunni.

L’aula si trova al primo piano della scala D, a pochi passi dal Day hospital dell’Oncoematologia pediatrica. Si tratta di una eccellenza romagnola capace di accogliere tra i 30 e i 35 nuovi pazienti ogni anno. I bambini e ragazzini arrivano dalle zone di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna ed anche da fuori regione. Poter seguire gli studi è una necessità, viste le tempistiche dei trattamenti dii chemioterapia a cui sono sottoposti i bambini per affrontare patologie neoplastiche. I più piccoli hanno meno di due anni, ma circa il 60% dei pazienti in reparto va dai 2 ai 10 anni. Il restante 30% vede ragazzini e ragazzine tra gli 11 anni e i 18. Senza un supporto scolastico rischierebbero di perdere interi anni didattici. Questo perché i trattamenti antineoplastici a cui sono sottoposti possono avere una durata variabile tra i 6 e i 18 mesi. L’accesso alla scuola dell’Infermi è riservato ai bambini con degenza superiore a 15 giorni o a quelli con bisogni particolari. Da lunedì anche in ospedale è iniziata la scuola. Una lezione speciale.

Andrea Oliva