Una scuola intitolata a Ravegnani, scrittore ambasciatore di Coriano

Una scuola per Ravegnani. Ieri mattina si è svolta la cerimonia di intitolazione delle scuole medie di Coriano alla memoria di Giuseppe Ravegnani. Nato il 13 ottobre 1895 a San Patrignano, fu scrittore, poeta, giornalista e critico letterario. Ravegnani visse nell’immobile in cui oltre 70 anni dopo Vincenzo Muccioli fondò la Comunità di San Patrignano. Morì nel 1964 a Milano all’età di 69 anni. Ieri la cerimonia si è svolta nella palestra ed ha visto la partecipazione di 220 studenti. Erano presenti il sindaco Gianluca Ugolini, la vicesindaca Mimma Spinelli, gli assessori Anna Pazzaglia e Anna Pecci e la dirigente scolastica Barbara Cappellini. Alla cerimonia hanno preso parte il nipote di Giuseppe Ravegnani, Enrico e il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Mario Maria Nanni. "Il nonno parlava sempre della Romagna, di Coriano e della sua gioventù trascorsa in questa terra – ha detto il nipote Enrico –. Intitolargli una scuola vuol dire crescere con la sua memoria, mi è venuto quindi in mente di donare al Comune la sua inseparabile macchina da scrivere". "Con un gesto simbolico ma di importante spessore educativo – ha detto il sindaco Gianluca Ugolini – l’amministrazione ha reso omaggio a un corianese che non ha mai dimenticato la sua terra d’origine".