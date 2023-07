Una serata a tavola per celebrare Bango

L’hanno chiamata la Serata dei ricordi. Un omaggio al gran cerimoniere delle riviera by night, quel Maurizio Gambuti (nella foto), noto a tutti come Bango del Casale. Gambuti non era soltanto un ristoratore, era semmai un’istituzione, come lo è stato Gianni Fabbri con il suo Paradiso ed Elio Tosi per l’Embassy. In cima alla collina di Riccione, Bango ha dominato per 40 anni il panorama ludico-mondano, dal tramonto dei vitelloni all’avvento dei signori delle disco, un omone dal sorriso sornione che dispensava fagianelle al melograno e succosi aneddoti.

La sua scomparsa, nell’ottobre scorso, non ha scalfito il ricordo che verrà celebrato giovedì sera all’Artrov di Rimini, un’idea di Riccardo Bianchini e Mariella Gambuti, la sorella di Maurizio, storica chef del Casale. Un rapporto di amicizia e ‘patacate’, quello che legava Bianchini a Bango: "Trascorreremo una serata gradevole assieme a un altro romagnolo, Roberto Rella, che al tempo era direttore del Bice Restaurant di Dubai. Non vuole essere una commemorazione di una persona che non è più con noi, ma una serata come Maurizio, una serata con Bango, con i commensali che sorridono, scherzano, mangiano e sono felice di esserci".