Una settimana di blackout scatena le proteste a Bordonchio

Blackout di oltre una settimana nella zona di Bordonchio, dove i residenti protestano. Dall’angolo di via Pastore si è registrato per giorni il buio totale sulle strade e sugli incroci, ma anche nei spiazzali e nelle aree pubbliche. I residenti lamentano i rischi legati alla sicurezza, sia in strada per gli automobilisti e motociclisti, che per i pedoni che devono attraversare sulle strisce.

"E’ assurdo che si rischia di essere investiti anche attraversando le strisce pedonali _ dicono alcuni cittadini _ Tutto il quartiere è al buio da quasi una settimana, nonostante le continue segnalazioni. Nessuno ci ha ascoltato. In alcune zone si sono riattivati i pali della luce pubblica ma si accendono sempre molto tardi ed è pericoloso girare, anche per chi va in bici".

Sul caso interviene anche il consigliere Alessandro Berardi (Civici per BIM) che afferma: "Si è verificato questo enorme disservizio, e nessuno anche dei nostri amministratori ha agito in tempi brevi per risolvere il problema. E’ inconcepibile che un blackout del genere, che coinvolge un intero quartiere, duri più di una settimana. Si tratta di aree molto trafficate. Per non parlare dell’area dell’ex piscina, che è ancora più vulnerabile e nel mirino di vandali e persone poco raccomandate. Già in passato quella zona era finita al buio ed era stata depredata, oggi è stata esposta a ulteriori rischi. Per non parlare del degrado che il buio porta con se, anche nel pomeriggio, dato che ora le giornate si accorciano".

r.c.