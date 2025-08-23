Una settimana ’Galactica’ in pista tra Cocoricò e Rimini beach arena

di Ferragosto è stata una settimana... Galactica. Sono state oltre 30mila le presenze agli eventi dal 9 al 16 agosto organizzati dal gruppo Nox Holding di Enrico Galli, alla guida di Altromondo, Cocoricò, Rimini beach arena (la grande arena in spiaggia a Miramare) e il Villa Titilla al Byblos. Una settimana di eventi da tutto esaurito, con più di 30 artisti internazionali soltato nelle serate firmate Cocoricò, che ha ribadito il suo ruolo di tempio della musica elettronica in Italia. Il 9 agosto l’evento Galactica ha portato in consolle I Hate Models, Ellen Allien e non solo. Alla vigilia di Ferragosto invece Joseph Capriati e Jamie Jones, seguiti da East End Dubs, Manda Moor il 15, e da Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano e Mattia Trani il 16. Il 15 agosto la festa Cocoricò on the beach ha anche acceso la Rimini beach arena con Pawsa, Seth Troxler e altri, mentre il 10 agosto, sempre sulla spiaggia di Miramare, la serata per i 30 anni del Memorabilia ha riportato in console Cirillo, Saccoman e Ricci. Senza dimenticare gli altri eventi all’Altromondo e al Villa Titilla. Prossimi appuntamento stasera alla Piramide con Nico Moreno e Francesco Del Garda, mentre il 30 al Cocoricò si ballerà con Dennis Cruz, Ben Sterling, Leon. Gran finale della stagione estiva la serata del 20 settembre.