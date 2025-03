Una sfida in spiaggia per 1.500 atleti

Prime anticipazioni del Beach Line Festival che dal 12 al 18 aprile tornerà ad animare il tratto a nord della spiaggia di Riccione. Il tradizionale torneo di beach volley con i suoi 1.500 atleti attesi da tutta Europa e gli oltre 9mila pernottamenti, come sempre si annuncia di gran respiro per gli albergatori e per tutti gli operatori della città, una boccata d’ossigeno che anticipa il ponte pasquale, primo test della nuova stagione turistica. Organizzato da Promhotels con gli storici partner Alpetour e Funtec, nonché col sostegno e la collaborazione del Comune, il torneo si giocherà in oltre 200 campi da gioco che dal 4 aprile verranno allestiti dal porto al Marano, per poi essere smontati il 18 dello stesso mese. Agli atleti provenienti soprattutto dai Paesi di lingua tedesca, il Beach Line Festival offrirà anche attività collaterali, escursioni nell’entroterra e degustazioni. Una "bella vetrina internazionale" per far conoscere la città a tanti giovani stranieri. Lo sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport, Simone Imola: "Questo evento – commentano – rafforza la vocazione turistica della nostra città, contribuendo a dare visibilità anche nei periodi fuori stagione, con ricadute positive per le attività economiche locali". Cesare Ciavatta, presidente di Promhotels, aggiunge: "Organizziamo il Beachline Festival dal 1997, ogni anno portiamo a Riccione migliaia di presenze straniere in bassa stagione. Il valore turistico è importante perché si coinvolge l’intera filiera turistica". Nives Concolino