Una sinfonia di persone e progetti. L’inclusione che ispira il futuro

Oltre 450 dipendenti e collaboratori delle tre aziende del gruppo Valpharma – Erba Vita Spa, Valpharma International e Valpharma Spa – si sono riuniti nei giorni scorsi al Palacongressi di Riccione per la quarta Convention aziendale dal titolo “Noi: una sinfonia di diversità”. L’evento, dedicato ai valori di inclusione, sostenibilità e innovazione, ha rappresentato un momento di condivisione e slancio verso il futuro.

Durante la giornata sono stati presentati i risultati conseguiti nel 2024, tra cui la prestigiosa certificazione per la Parità di Genere e lo sviluppo di nuovi prodotti nei settori farmaceutico e nutraceutico. Spazio anche ai progetti futuri, tra cui Valpharma Green, che consentirà un risparmio annuo di circa 1400 tonnellate di CO₂, e la collaborazione tra Erba Vita e Disney, prima nel settore in Italia a unire salute e intrattenimento.

La Convention ha adottato un format dinamico e coinvolgente: accanto agli interventi della Chairwoman Alessia Valducci e del COO Alberto Vitez, si è svolto un talk show condotto dalla giornalista Sonia Grassi con testimonianze dirette di manager e collaboratori, che hanno raccontato esperienze, sfide e traguardi, dando voce alla pluralità che caratterizza il gruppo.

“Come in un’orchestra ogni strumento è essenziale, così ogni persona in azienda porta un contributo unico”, ha affermato Vitez. In linea con questo spirito, è stata presentata la Fondazione Roberto Valducci, dedicata al fondatore del gruppo, con l’obiettivo di sostenere giovani talenti attraverso borse di studio e iniziative formative.

Un altro momento toccante è stato dedicato alla solidarietà: è stato infatti illustrato il progetto Paolo’s Home di Cittadinanza Onlus, attivo a Kibera, in Kenya, a favore di bambini con disabilità. L’iniziativa ha raccolto 5850 euro, frutto delle donazioni dei collaboratori raddoppiate dall’azienda. Il direttore dell’associazione ha ricevuto un assegno simbolico e ha estratto il nome del fortunato collaboratore che visiterà Kibera nel 2026.

L’organizzazione dell’evento è stata curata da San Marino Welcome, con momenti di intrattenimento firmati dai Bromance e dai Lillipuzziani. La Convention 2025 di Valpharma ha così saputo unire riflessione e leggerezza, mettendo al centro la persona e costruendo, insieme, una sinfonia di diversità.