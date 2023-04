Una sola offerta per il nuovo Mercato coperto: cantiere al via nel 2024

Una sola offerta per il Mercato coperto. Il bando per realizzare la nuova sede del Mercato coperto di Rimini è terminato tre giorni fa, e agli uffici del Comune è arrivata una sola offerta. È quella presentata dalla Renco, il colosso immobiliare che ha elaborato il primo progetto di fattibilità e finanziario della struttura, che verrà realizzata attraverso un project financing. Che la Renco si sia fatta avanti, naturalmente, non è una sorpresa. Stupisce invece che non siano arrivate proposte da altre società.

Una volta terminata la procedura del bando, il Comune intende accelerare per dare il via ai lavori nel più breve tempo possibile. L’investimento, val la pena ricordarlo, è di 27 milioni complessivi. La nuova del Mercato coperto sarà su più piani. Al piano terra ci saranno i vari banchi di frutta, verdura, pesce, carne e il supermercato. Uno dei piani superiori sarà utilizzato per i nuovi uffici del Centro per l’impiego (finanziati dalla Regione), all’ultimo piano spazio a bistrot e ristoranti. Previste anche una terrazza panoramica e una nuova piazza all’ingresso del Mercato coperto. Chi realizzerà l’edificio lo avrà in concessione per 49 anni e stabilirà i nuovi canoni per tutti gli operatori - sono oltre 100 - del Mercato coperto. Che, stando al piano di fattibilità elaborato dalla Renco, dovrebbero raddoppiare.

Il consorzio degli operatori del Mercato coperto attenderà la fine del bando prima di incontrare nuovamente il Comune. Vertice in cui si parlerà del programma dei lavori e dei canoni. Nel frattempo "alcuni aspetti sono stati definiti – spiega il direttore Marziano Tamburini – La sede provvisoria sarà sicuramente al Settebello. Gli spazi saranno più angusti, qualcuno dovrà ridurre il posteggio e anche il supermercato avrà dimensioni ridotte nella sede provvisoria". I lavori per la demolizione dell’attuale "dovrebbero iniziare tra gennaio e febbraio 2024", non appena sarà pronta la sede provvisoria. Il nuovo Mercato coperto (così è previsto nel bando) andrà realizzato nel giro di 18 mesi.