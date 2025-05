Una Spa al servizio della città. Nascerà al parco Perle d’acqua

Una Spa cittadina dove oggi si trova il parco Perle d’acqua, chiuso da un paio di stagioni. La giunta Angelini rompe gli indugi e presenta l’atto di indirizzo per la riqualificazione della zona sud. Un documento che strizza l’occhio agli investitori che negli ultimi tempi hanno fatto capolino in municipio per capire le potenzialità dell’area. Le mosse del Comune vanno viste anche nell’ottica di non vincolare il rilancio della zona sud dedicata al benessere alla sola riqualificazione delle attuali Terme di Riccione. Il documento infatti offre agli imprenditori che ne fossero interessati la possibilità di creare un polo del benessere senza dover passare dalle Terme. Un passo alla volta.

Uno dei cardini del rilancio dell’area è la Bertazzoni. L’amministrazione intende venderla. L’ultima perizia stima il bene circa 6 milioni di euro. Sarà questa la base d’asta a cui sarà venduta attraverso un bando in pubblicazione: lo si attende prima dell’estate. Al posto della ex colonia si può fare un condhotel sulla spiaggia. L’investitore godrebbe anche della riqualificazione del lungomare che il Comune sta realizzando a proprie spese. E la Spa cittadina di cui parlava la sindaca Angelini in campagna elettorale? Eccoci al punto. La giunta ha individuato il luogo nel parco Perle d’acqua. L’area su cui si trova il Parco è per lo più di proprietà del Comune. "Siamo all’atto di indirizzo – premette l’assessore all’Urbanistica Cristian Andruccioli –, ma posso dire che la formula per rilanciare l’area potrebbe essere quella del partenariato pubblico e privato, così che vi siano le dovute garanzie che l’area sia una Spa fruibile dalla città". Con l’atto di indirizzo si avvertono i potenziali acquirenti della Bertazzoni del fatto che alle sue spalle c’è la possibilità di creare una grande Spa al servizio della città. E le Terme? "Auspichiamo vi possa essere anche una riqualificazione del prodotto termale in chiave curativa e per l’offerta che già oggi fornisce" dice l’assessore.

Il documento della giunta prende in considerazione l’intera zona sud. Se l’area dei campeggi, oggi trasformati in villaggi turistici, ha preso il via da anni, "con il futuro Pug andremo a considerare anche tutta la zona di via Michelangelo che necessita di strumenti urbanistici in grado di garantire un rilancio delle strutture ricettive e la possibilità di creare nuovi servizi per il comparto turistico". C’è un ultimo aspetto che apre le porte a nuove superfici residenziali. "L’atto di indirizzo – sottolineano dall’amministrazione – include anche l’idea di incentivare nuove forme di abitare, come il cohousing e altre soluzioni abitative temporanee o sociali a canoni calmierati per rispondere ai bisogni di una comunità in continua evoluzione".

Andrea Oliva