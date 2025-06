Una speranza per Emy. Sarà operata in Germania: "La battaglia continua. Chi può ci dia una mano"

Patrizia Caccavale sta lottando da cinque anni contro un tumore al cervello e oggi entrerà in sala operatoria per il terzo e più complesso intervento chirurgico dall’inizio della sua battaglia. La 44enne di Saludecio, conosciuta da tutti come Emy, combatte da tempo contro un glioblastoma, una delle forme più aggressive della malattia, senza mai essersi arresa. Al suo fianco come sempre il compagno Giuseppe Palmese, insieme al quale è andata in una delle cliniche più avanzate d’Europa, l’Ini di Hannover, per avere ancora una speranza. Nei giorni scorsi la coppia aveva lanciato una raccolta fondi su Gofundme, con l’obiettivo di raggiungere gli 80 mila euro necessari per affrontare l’intervento e il ricovero. Finora sono arrivati a quota 30 mila, grazie alle 567 donazioni fatte. Ma il tempo stringe e la malattia avanza, così Emy ha deciso di prenotare lo stesso l’operazione, affidandosi alle mani esperte dei chirurghi tedeschi.

"Abbiamo dato fondo a tutti i risparmi, chiesto un prestito ai nostri genitori e prenotato l’intervento – racconta Giuseppe –. Non potevamo aspettare oltre, ma dobbiamo rientrare di questi debiti al più presto". Ieri Emy si è sottoposta a tutti gli esami preoperatori: risonanza funzionale, visite specialistiche e preparazione all’intervento. La attenderanno due settimane di degenza in clinica, seguite da un’altra in cui dovrà rimanere in Germania per controlli quotidiani. Ma la 44enne è abituata, ha già affrontato due interventi: il primo a Napoli nel 2021, seguito da lunghi cicli di chemio e radioterapia; il secondo, nel 2023, all’ospedale Bufalini di Cesena, dopo una ricaduta. "Purtroppo lì non sono riusciti a rimuovere del tutto il tumore – prosegue il compagno –. In Italia ci siamo sentiti dire da diversi medici che non c’era più nulla da fare, ma in Germania grazie a tecnologie come la risonanza intraoperatoria, ci sono margini per intervenire con più precisione. Emy ha ancora speranza, e noi non vogliamo arrenderci".

È notevole la forza con cui la donna affronta tutto. Il tumore ha colpito la parte del cervello responsabile del linguaggio, eppure la 44enne parla ancora e comunica con naturalezza. "I medici stessi si sorprendono – riprende il compagno –. Credo sia merito della sua forza interiore, della sua determinazione. Lei è una guerriera e questa battaglia vuole vincerla". Oggi Patrizia Caccavale entra in sala operatoria. Continuerà a lottare. Ma c’è bisogno di aiuto, anche economico, per sostenere la sua battaglia. "A Emy non piace chiedere aiuto – conclude Giuseppe Palmese – È sempre stata lei prendersi cura degli altri, ma ora non avevamo scelta e per questo abbiamo avviato la raccolta fondi".