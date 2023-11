Una spiaggia a misura di tutti. Passerelle, gazebo e aree relax

Ben 580mila euro per poter dire: ‘Spiaggia libera tutti!’. Il progetto del Comune di Rimini per rendere l’arenile accessibile a tutti, ha fatto un passo avanti importante. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del secondo lotto. La Regione mette a disposizione 150mila euro e il Comune di Rimini ulteriori 430mila euro, mentre la conclusione di tutte le varie attività e opere di cui si compone è prevista entro il mese di settembre 2024. Il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ riguarda principalmente la spiaggia libera di piazzale Boscovich ed è pensato per diversi tipi di disabilità: psichiche, sensoriali, motorie. Ci saranno spazi schematici, facilmente individuabili e segnalabili, tutti su pedana. Saranno su pedana anche i gazeboombrelloni. Gli ombrelloni per gli utenti della spiaggia libera saranno disposti attorno ai gazebo. Il progetto intende consentire a tutti, non solo di poter avere accesso, ma anche di poter fruire della spiaggia.

I nuovi servizi quali docce e servizi igienici, e i percorsi inclusivi sono caratterizzati partendo dai bisogni specifici di fruitori con disabilità e di quelle dei loro familiari, accompagnatori specializzati e personale. E’ previsto anche un gazebo relax all’ingresso della passerella.