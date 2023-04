Una spiaggia per il beach volley con 224 campi tra porto e Marano

Da due anni di età a 78. È la colorata tribù dei pallavolisti arrivata dal centro Europa che ha colonizzato la spiaggia di Riccione per il Beach line festival. Sono stati allestiti tra il porto e la zona del Marano 224 campi da beach volley per accogliere 1.500 giocatori, a cui vanno aggiunti circa 150 accompagnatori per un totale di 10mila presenze turistiche conteggiate tra la giornata di Pasquetta fino a domenica prossima. Per la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Simone Imola "questo evento ha un radicamento unico con il nostro territorio e fa conoscere la nostra città a tutta l’area di lingua tedesca del continente". I giovani partecipanti arrivano soprattutto da Svizzera, Austria e Germania. Il decano dei pallavolisti partecipa alla manifestazione da vent’anni. Tra i professionisti che si allenano sul campo centrale con le tribune di piazzale Azzarita c’è un ragazzo che ha preso un aereo dalla Turchia pur di essere presente.