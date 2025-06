Una spiaggia senza barriere. Così il mare è alla portata di tutti

Accesso facilitato al mare con passerelle ampie e spazi pianeggianti, gazebo ombreggiati e aree relax prenotabili, servizi e docce accessibili, assistenza alla balneazione con personale formato, educatori presenti ogni giorno, laboratori e attività inclusive due volte al giorno e nei fine settimana, eventi speciali aperti a tutti.

Ha aperto ieri mattina, nella zona della spiaggia libera di piazzale Boscovich, ‘Spiaggia Libera tutti’, un luogo speciale, pensato per chi ama il mare e desidera viverlo senza barriere. Da giorni le richieste continuano ad arrivare, solo nell’ultimo weekend sono state più di una trentina le prenotazioni per accedere a uno dei 16 gazebo che, fino all’8 settembre, offrono riparo dal sole nella spiaggia innovativa e inclusiva, progettata per garantire l’accesso al mare a tutte le persone, con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive.

Aperta tutti i giorni, dalle 7.30 alle 19.30, ‘Spiaggia Libera Tutti’ offre non solo un’ampia gamma di servizi gratuiti pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva, ma anche un calendario di attività ricreative, dal lunedì al sabato, nelle fasce orarie della mattina (10-12) e del pomeriggio (16.30-18.30). Tra le attività proposte laboratori creativi e sensoriali, attività motorie e ginnastica dolce, giochi musicali.