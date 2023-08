Una stagione così così "Inutile negare l’evidenza"

"Sul Ferragosto e estate ci sono associazioni che minimizzano. Ma ci sono hotel che lavorano a meno del 50% di occupazione, lo so per certo. Stiamo ignorando sintomi che potrebbero portare a problemi ben più importanti di una stagione così così". Mauro Santinato, fondatore di Teamwork, dice la sua sul giro di boa dell’estate 2023.

Tutta colpa ’nostra’?

"No. Inflazione, rincari, crisi economica in Germania, italiani più motivati a recarsi all’estero. Tanti i fattori che stanno contribuendo a rendere questa estate così così. Ma noi cosa stiamo facendo? Facciamo spallucce".

L’estate più difficile degli ultimi 20 anni, ha ammesso il sindaco di Rimini.

"Però c’è chi continua a negare l’evidenza. Mi vengono in mente quegli albergatori che tengono accese le luci delle camere invendute e fanno parcheggiare i cugini fuori dall’hotel per non far vedere ai colleghi che le loro strutture sono semivuote. Ma non è che siamo diventati tutti schiavi dei troppi benchmark prezzolati e delle vanity metrics delle pro loco?"

Lei che dice?

"L’impressione è proprio questa".

Come lo spiega?

"Forse siamo in balía di troppe realtà che per giustificare la propria esistenza stanno gettando fumo negli occhi e intorbidendo le acque affinché nessuno si azzardi a dire che questa estate, insomma, non è che sia tutta questa meraviglia"

Invece?

"A Ferragosto un pienino fatto di offertine last-minute, di un turismino mordi e fuggi, di una clientelina che poco indotto avrà da portare alle destinazioni. Non basta alzare i prezzi se va bene, abbassarli se va male, un ’tanto al chilo’. Cerchiamo anche di capire perché chi dovrebbe occuparsi di previsioni e strategie abbia ignorato evidenti segnali di allarme".

Che fare?

"Le prospettive su cui lavorare sono moltissime. L’Intelligenza Artificiale, se ben gestita, ci può davvero venire incontro su tanti aspetti operativi che lascerebbero spazio ai rapporti umani. C’è il tema della sostenibilità, declinabile in tantissime tematiche che vanno oltre la raccolta differenziata in camera e che ci permetteranno di avere tanta più credibilità nel futuro. Vogliamo poi parlare di inclusione e accessibilità? Parliamone. E adeguiamoci, in modo che fra qualche anno non ci sia bisogno di parlarne, perché magari saremo talmente bravi che l’Italia tutta diventerà una destinazione inclusiva e accessibile senza nemmeno bisogno di segnalarlo".

