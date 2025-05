Una stagione da favola a Miramare. A giugno apre Alice in Wonderland il maxi parco dedicato alla fiaba

Un’estate da favola per Miramare. Perché a due passi dalla Rimini beach arena, che porterà deejay e artisti di fama internazionale sulla spiaggia libera davanti all’ex colonia Bolognese tra fine luglio e agosto, da giugno tutti i giorni grandi e piccini potranno divertirsi nel parco tematico Alice in Wonderland – Lost inside you, ispirato e dedicato alla fiaba di Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll.

Il parco tematico sarà una delle grandi novità dell’estate riminese. Occuperà un’area di oltre 30mila metri quadrati tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e viale Pullè. All’interno una grande arena dove assistere ogni giorno ai principali spettacoli, tutti ispirati alla favola di Alice, e tante attrazioni a tema: dal ’Bosco degli specchi’ al ’Labirinto di carte’, passando per le aree dedicate allo Stregato e alla grande scacchiera. E poi giochi, tunnel, statue, installazioni e molto altro. E naturalmente anche bar e ristoranti e negozi di merchandising. A realizzare il parco Alice in Wonderland a Rimini sarà la Lux entertainment, che l’ha già allestito in altre città con grande successo. A Roma (ai giardini Eur) e a Napoli (Oltremare) ha fatto il pieno di visitatori. "Stiamo parlando di un parco itinerante che ha registrato, fin qui, 1,5 milioni di visitatori – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – Abbiamo voluto fortemente Alice in Wonderland a Rimini. Siamo riusciti a battere la concorrenza agguerrita di altre località italiane che si erano fatte avante per poterlo ospitare quest’estate". Tra queste – per la cronaca – anche Jesolo. Da qualche giorno sono cominciati i lavori per allestire il parco, che aprirà a metà giugno e sarà aperto tutti i giorni.

Il Comune ha concesso alla Lux l’area per una durata di 5 mesi – inclusi i tempi di allestimento e smontaggio – fino al 15 ottobre. La società pagherà 33mila euro di canone di suolo pubblico. Ma perché la scelta di allestire il parco proprio a Miramare? "Avevamo proposto varie possibili location alla società, oltre a quella – spiega il primo cittadino – Sono stati gli organizzatori a decidere per la zona di Miramare, ritenendola la più adeguata e funzionale per il parco, anche dal punto di vista dei parcheggi". A Miramare saranno contenti: Alice in Wonderland sarà una grande attrazione per i turisti. Porterà tante famiglie, com’è successo già a Roma e a Napoli. E "sarà facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. La fermata del Metromare è proprio lì vicino". Il sindaco ne è certo: "Non sarà solo a Rimini a trarne benefici, ma anche Riccione, visto che il parco si trova al confine". Il parco sarà aperto tutti i giorni. Sul sito di Alice in Wonderland sono già disponibili orari e prezzi, così come le foto degli show e delle installazioni delle precedenti edizioni. Non rimane che aspettare l’inaugurazione, che avverrà intorno a metà giugno.

Manuel Spadazzi