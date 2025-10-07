Una stagione dai due volti. Gli stranieri salvano l’estate. Luglio e agosto col segno meno

L’estate a due facce. Sono infine arrivati i dati della Regione, su base Istat, che presentano i flussi turistici nei mesi di luglio e agosto. Ad anticipare il risultato ci aveva pensato il sindaco Jamil Sadegholvaad, snocciolando i numeri della tassa di soggiorno. Il calo delle presenze è contenuto, nessun dramma estivo, aveva lasciato intendere il sindaco. I dati diffusi ieri dalla Regione si allineano alle impressioni del Comune riminese e come sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Roberta Frisoni, mostrano "una Riviera competitiva".

Rimini ha visto perdere in luglio il 5,6%. Non bene anche agosto con un meno 4%. In altri tempi ci sarebbe stato da fasciarsi la testa, ma con un turismo che va considerato obbligatoriamente sui dodici mesi, ha più volte ribadito il sindaco, a conti fatti i primi otto mesi dell’anno segano un calo delle presenze limitato a un 1,3%. Per arrivare a questo risultato sono serviti un maggio (+6,7%) e giugno (+5,3) da applausi con percentuali da stranieri da anni d’oro per la riviera. Sono loro, gli stranieri, a tenere alte le percentuali delle presenze complessive. Nei primi otto mesi i pernottamenti d’oltre confine sono stati 2 milioni e 193mila, non troppo distanti dai 3 milioni e 515mila di quelli tricolori.

Le previsioni di Jamil Sadegholvaad vengono così confermate anche se restano i temi e i problemi da affrontare, uno su tutti l’ormai cronica sofferenza della domanda interna nazionale su cui gli stipendi bassi in rapporto al costo della vita pesano sempre di più. L’andamento della stagione riminese la si ritrova anche nelle altre località della costa. Riccione vede passivi in luglio e agosto del 3,5% per entrambi i mesi, compensati da un maggio da +14,8% e un giugno positivo (1,6%). Nel complesso i primi otto mesi vedono una flessione dello 0,8%. Qui gli stranieri pesano meno ma l’aumento c’è: +4,9%.

A Cattolica nei primi otto mesi le presenze perse sono il 2,1% con flessione contenuta in agosto (-2,7%) e un po’ più consistente in luglio (-3,4%). Bellaria soffre in luglio (-4,5%), e in agosto (-3,7), ma anche in questo caso l’andamento complessivo nei primi otto mesi è limitato a -2,9%. A sorprendere è Misano, unica località che nei primi otto mesi è in positivo (+1,8%) migliorando in luglio (+4,3%) e cedendo in agosto solo il 2,6%.

Andrea Oliva