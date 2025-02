Una stagione lirica che guarda al futuro

Dal melodramma al balletto, passando per le nuove produzioni di tanti giovani artisti. Sul palco del teatro Galli arrivano i titoli della Stagione lirica 2025. Un viaggio attraverso Lo specchio di Dioniso, Il barbiere di Siviglia, Il lago dei cigni e tanti altri capolavori intramontabili. I motori si scaldano per la data zero, quella di venerdì 11 aprile alle 20 (in replica domenica 13 alle 5.30) con Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, accoppiata a Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Due veri e propri capolavori del verismo italiano, proposti in un nuovo allestimento e presentati in una coproduzione internazionale che coinvolge i teatri di Rimini, Modena, Piacenza e l’Opera di Sofia. Sul palco un cast di cantanti affermati come Teresa Romano e Fabian Veloz, diretti dal regista Plamen Kartaloff e lo scenografo Giacomo Andrico.

La grande lirica continuerà anche in estate con Lo specchio di Dioniso sul palco del Galli il 27 e 28 agosto alle 21.30. Uno spettacolo unico che unisce i madrigali rinascimentali di Luzzasco Luzzaschi con quelli composti da Claudio Ambrosini, Alberto Caprioli e Luigi Sammarchi. Spazio ai giovani con La cambiale di matrimonio. Qui la produzione sarà affidata interamente ai nuovi talenti, per la messa in scena della farsa in un atto che segnò l’esordio a teatro di un giovanissimo Rossini. Spettacolo in scena l’8 ottobre alle 20. Si arriva poi alla danza del Lago dei cigni il 22 ottobre (ore 21), nell’originale rivisitazione del coreografo Angelin Preljocai, che al capolavoro di Cajkovskij affianca arrangiamenti musicali contemporanei. In scena una versione del mito del cigno che danza nel contesto della società odierna, concepito tra mondo reale e universo fantastico, lanciando uno sguardo all’ecologia e al futuro.

Il viaggio nell’universo comico rossiniano continua con Il barbiere di Siviglia, in calendario il 14 (ore 20) e il 16 novembre (ore 15.30). Con i costumi di Carla Teti lo spettacolo di Manilo Benzi nasce dalla scommessa di fare a meno di un tradizionale impianto scenografico per restituire all’opera di Rossini una sua inesauribile vena di leggerezza. Nel frattempo venerdì prossimo verrà proposta un’anteprima per i bambini delle scuole elementari: la favola per musica composta da Mauro Montalbetti e intitolata Brimborium! Ossia L’armadio dei ricordi. I biglietti per Cavalleria rusticana/Pagliacci, Il Barbiere di Siviglia e Il lago dei cigni saranno in vendita da sabato 8 febbraio (ore 10), alla biglietteria del Teatro Galli e online su www.teatrogalli.it. Per Lo specchio di Dioniso la prevendita partirà nel mese di maggio.

Federico Tommasini