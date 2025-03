Una strada per difendersi dalle alluvioni

In partenza lo studio per realizzare una nuova strada che, oltre ad alleggerire il traffico su viale Veneto, mira a eliminare un problema pluridecennale: quello del ponte di viale San Lorenzo, periodicamente sommerso dalle piene del Marano. Come anticipato dall’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola giovedì all’incontro sui quartieri Punta dell’Est e San Lorenzo, si procederà con l’analisi dei flussi di traffico per collegare la zona artigianale di viale Piemonte dalla rotatoria all’incrocio con viale San Lorenzo a quella di viale Udine, passando per viale Bergamo e l’area dietro al Boschetto. L’opera è in attesa di finanziamento. Da San Lorenzo e dalla Punta dell’Est, come annunciato dall’assessore Christian Andruccioli, partono intanto i nuovi collegamenti verdi che metteranno in connessione luoghi ricreativi, scuole e parchi attraverso un ulteriore sviluppo della rete delle piste ciclabili, come quella che attraverso viale Bologna, allaccerà mare, polo scolastico di viale Piacenza e centro sportivo Nicoletti.