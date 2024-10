Una struttura per i disabili

Una nuova struttura residenziale moderna e attrezzata per favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone disabili. In municipio parlano di un "ulteriore passo in avanti" che va nella direzione di completare il progetto di riqualificazione di uno stabile in via Arona, destinato alle persone con disabilità. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica. L’inizio lavori è previsto per il mese di novembre. La ristrutturazione dello stabile è stata approvata dal consiglio comunale all’unanimità, in deroga alle norme urbanistiche. Tra i lavori anche la predisposizione di accessi facilitati, tra cui un ascensore esterno, e di parcheggi riservati, la riqualificazione degli spazi interni, la messa in opera di nuovi impianti idraulici ed elettrici e la realizzazione di cablaggi per agevolare il telelavoro delle persone con disabilità. Il fabbricato sarà diviso in due unità abitative: una al piano terra, in grado di ospitare quattro persone, e una al primo piano per cinque persone. L’investimento ha un costo di 548mila euro, finanziati in parte dai fondi europei del programma Next generation EU e inserito nella Missione 5-Inclusione e coesione del Pnrr che mira a creare alloggi sicuri e accessibili per cittadini con esigenze speciali.