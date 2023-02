Una targa dedicata ad Alessandro Serpieri, lo scienziato che sapeva parlare a tutti

Girando per le vie di S. Giovanni in Marignano, sul muro di una casa, nella strada che dalla nostra scuola conduce alla torre dell’orologio, abbiamo trovato una targa: qui nacque il 1° novembre 1823 Alessandro Serpieri, scienziato, astronomo e fisico. Studiò dalle Maestre Pie, proprio come noi! Si occupò di stelle cadenti, di aurore boreali, di luce zodiacale e di eventi sismici indagandone i sintomi premonitori manifestati dagli animali prima del terremoto e stabilì che il sisma è preceduto da diverse perturbazioni elettriche e magnetiche che essi possono percepire.

Svolse ricerche nel campo meteorologico e, grazie alle sue osservazioni e ai diversi dati che annotò ogni giorno per trent’anni, venne fondata la prima stazione meteorologica delle Marche, ancora in attività. Si dedicò anche ad esperimenti con i telefoni evidenziandone alcuni difetti.

Il suo obiettivo fu quello di semplificare i concetti scientifici per raggiungere tutti attraverso un linguaggio semplice e chiaro: era difficile non imparare da lui! Quest’anno si celebra il suo bicentenario. Tanti auguri don Serpieri, sei un grande!

Gabriele Valdinoci, Francesco Guerra, Elisa

De Marchi, Emanuele Cantarini classe 3ª