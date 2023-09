Una targa in ricordo dei giovani che si batterono per la Liberazione

"La memoria è viva, così come è vivo l’esempio di quei giovani che non vollero restare indifferenti". Con queste parole la sindaca Alice Parma ha concluso – ieri mattina al Parco Carracci – il suo intervento in occasione delle celebrazioni istituzionali per il 79esimo anniversario della Liberazione di Santarcangelo dal nazifascismo. "Fra quei giovani – ha spiegato la Parma rivolgendosi agli alunni della scuola primaria Pascucci – c’erano i nostri più grandi poeti e intellettuali che hanno contribuito alla lotta di Resistenza". Dopo gli interventi – presente anche Giusi Delvecchio, presidente Anpi – è stata svelata poi la targa dedicata ai santarcangiolesi aderenti al Fronte della gioventù per l’indipendenza nazionale e la libertà: fra loro c’erano i grandi scrittori Tonino Guerra, ’Lello’ Baldini, Nino Pedretti e Flavio Nicolini.