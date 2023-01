Una targa per ’Lallo’, il re dei catamarani

Una vita per la vela. Iniziata con la costruzione di pedalò e culminata con la conquista di vari titoli mondiali - oltre a quelli europei e nazionali - nella categoria regina definita all’epoca ’Formula Uno del mare’, quella dei catamarani Classe A, sfornati negli anni d’oro a ripetizione dal suo storico cantiere BiMare.

Michelangelo ’Lallo’ Petrucci, bellariese doc, già insignito del Premio Panzini nel 2014, sarà premiato con una targa, un riconoscimento speciale ’alla carriera’, in occasione della Festa della Vela per la XI zona Fiv, la Federazione regionale emiliano romagnola, sabato prossimo al Centro congressi Sgr di Rimini. Una "cerimonia di premiazione dei velisti meritevoli – sottolineano la stessa Federvela – per i risultati sportivi raggiunti nel corso dell’anno 2022".

Oltre a questo, come ha anticipato a Petrucci il presidente XI zona Fiv Emilia Romagna Manlio De Boni, "sarà un piacere e un onore poter premiare Petrucci per l’importante contributo che hai dato allo sport della vela ed alla diffusione dei catamarani in Italia e nel mondo".

Tra i motivi di orgoglio della sua lunga carriera Petrucci - amico personale di velisti del calibro di Cino Ricci e Giovanni Soldini - tiene a ricordare la partecipazione ad alcune edizioni della cosiddetta ’Piccola Coppa America’ di catamarani che si sono svolte negli Stati Uniti, su catamarani Formula 18 Hi-Tec. In due occasioni, ricorda Petrucci, a rappresentare i colori nazionali e quelli della BiMare c’era anche Max Sirena, il velista riminese skipper di Luna Rossa, poi vincitore di due edizioni della Coppa America ’principale’.