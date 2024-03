Una targa sulla panchina rossa in piazza Roosevelt

‘Marzo per lei’ entra nel vivo con le iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna, venerdì, a Cattolica. Il primo appuntamento, alle 20.15, è la cerimonia di installazione di una targa alla panchina rossa in piazza Roosevelt dove saranno anche apposti dei biglietti realizzati dal Centro giovani in ricordo delle donne uccise nel 2023. Ad accompagnare la cerimonia, saranno la voce e la chitarra del musicista Andrea Sandroni. A seguire, alle 21, al Salone Snaporaz, la proiezione in anteprima del film ‘Tatami’, storia di una donna in lotta per la libertà. Ingresso libero e gratuito. "Per una giornata così importante – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora alle Pari opportunità Claudia Gabellini – abbiamo voluto dedicare alle donne due eventi che sono un invito a meditare sul lavoro da fare, ogni giorno, per eliminare steccati e stereotipi che ancora impediscono l’effettiva parità di genere. Ci auguriamo che cittadine e cittadini partecipino numerosi al momento di raccoglimento alla panchina rossa. È un’iniziativa in continuazione con quelle già avvenute per il 25 novembre. Installeremo questa seconda targa sulla panchina e poi ricorderemo tutte le vittime di femminicidi del 2023 appendendo all’albero dei bigliettini in loro memoria realizzati dai ragazzi del Centro Giovani. Poi ci sposteremo tutti al salone Snaporaz, dove offriremo in anteprima la visione di ‘Tatami’".