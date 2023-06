Una task force di giardinieri

Potenziate le squadre di giardinieri in città per il taglio dell’erba nei giardini e nei parchi e la pulizia delle aree verdi. A potenziare il servizio è stata Geat con l’obiettivo di recuperare il lavoro perduto a causa delle piogge e degli allagamenti dei terreni in occasione del maltempo del 16 maggio scorso. "Chiediamo pazienza – mette le mani in avanti il presidente di Geat Fabio Galli –. Da aprile a oggi è stato impossibile svolgere l’attività per 30 giornate. Abbiamo intensificato le azioni, entro giugno completeremo il secondo giro di sfalcio nei parchi e diserbo delle strade, come da programma. Ringrazio tutto il personale che, avendo pienamente a cuore la nostra città, si sta prodigando con grande impegno nel ripristinare il pieno decoro in tutti i quartieri". Un maggio fin troppo piovoso e freddo ha di fatto diviso la città. Mentre il primo giro della città di taglio dell’erba e manutenzione delle aree verdi è stato regolarmente completato, "con il secondo, tuttora in corso, siamo oggettivamente in ritardo". Con un’aggravante per il lavoro da svolgere: "Nel frattempo, a causa delle piogge abbondantissime e delle temperature che sono elevate, l’erba è cresciuta molto rigogliosa e ora l’attività di sfalcio richiede maggiore tempo di lavorazione".

In chiusura: "Con l’attuale mole di lavoro, stando alle previsioni del meteo e se non ci saranno interferenze ulteriori di altra natura, contiamo di completare il secondo giro di taglio entro questo mese, come da programmazione iniziale. Nelle zone centrali siamo sempre riusciti a mantenere il pieno decoro".