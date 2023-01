Una tivù di 40 pollici per la foto più bella della città di Panzini

S’intitola ’Bellaria Igea Marina mi piace per questo’ il concorso fotografico promosso dall’Avis cittadina. Per partecipare occorre inviare uno scatto entro il 25 marzo a [email protected] Le fotografie dovranno anche accompagnate da una descrizione breve. Dovranno essere scattate dal 1° gennaio 2023 in poi (con data di scatto impressa). Le foto potranno essere scattate con qualsiasi mezzo, anche in bianco e nero, e inviate in formato digitale. Tra i premi in palio anche un televisore led da 40 pollici. Verrà assegnato in base alla scelta di una giuria formata da cinque componenti del consilgio direttivo durante il pranzo sociale che si terrà il 2 aprile. Il concorso è aperto a tutti i soci volontari dell’associazione dei donatori di sangue.