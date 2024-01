Una tombola per due buone cause

Anche quest’anno, la Giunta di Castello di Serravalle ha voluto organizzare un momento sociale e solidale con la yombola di Natale. Grande partecipazione nella sala polivalente-auditorium Little Tony gremita di persone di ogni età, La serata è iniziata con un intervento da parte di alcuni alunni della quinta elementare Il Torrente che con gli insegnanti hanno presentato un progetto di recupero dei giochi di una volta ed è proseguita con la presentazione delle attività della pubblica assistenza ’Croce Bianco Azzurra’ che ogni giorno attraverso i propri volontari, offre un servizio importantissimo per la sicurezza e il benessere della collettività.

Il fulcro della serata è stata poi la presentazione delle due associazioni ‘Batticinque’ (associazione per il miglioramento della qualità di vita per le persone autistiche e affette da disturbi del neurosviluppo) e Asspic (associazione sammarinese sostegno patologie invecchiamento cerebrale) a cui sarà devoluto l’intero incasso della vendita delle cartelle della tombola che consiste in 2.120 euro (1.060 euro ad ogni associazione).