Una torre faro per la rotonda Sarà alta più di venti metri e a luglio il sottopasso

Torre faro e sottopasso ciclopedonale. L’intervento per la realizzazione della grande rotonda all’intersezione tra la Statale 16 e le vie Coriano, Montescudo e Flaminia Conca sta volgendo a conclusione. Uno degli ultimi passaggi è atteso nella mattinata di sabato, così da essere meno impattante sul traffico veicolare. Dalle 6 fino a mezzogiorno la viabilità nell’area subirà importanti modifiche per consentire il montaggio della torre faro, una installazione alta venti metri che dovrà illuminare nelle ore serali e notturne l’intero svincolo. Per consentire la posa del nuovo impianto di illuminazione, sarà necessario chiudere parzialmente e in via temporanea la rotatoria nella parte relativa alla direzione RavennaAncona. Le lavorazioni interesseranno anche la via Coriano, ma solo nel tratto tra la rotatoria con via Rodriguez e la statale, in direzione monte-mare. A gestire il traffico saranno i vigili, ma fin da ora sono stati designati percorsi obbligatori. Per chi percorre la Ss16, in direzione Ravenna, la circolazione sarà regolare e non subirà variazioni ad eccezione del restringimento ad una corsia in prossimità della rotatoria. A dover ricorrere a percorsi alternativi saranno coloro che arriveranno alla rotatoria dalla statale, in direzione sud. Il traffico sarà deviato sul percorso: via Montescudovia Metaurovia Corianovia Rodriguez ad eccezione dei veicoli pesanti che saranno indirizzati sulla via Montescudo verso la rotatoria Tirso, e poi via Tirso, via Coriano, rotatoria Rodriguez, via Rodriguez e Ss16 direzione Ancona. Chi invece arriverà da Coriano nella mattinata di sabato, sarà costretto a svoltare alla rotatoria Rodriguez. L’accesso al Colosseo sarà tuttavia garantito. Infine chi arriverà dalla zona mare percorrendo via Flaminia Conca, dovrà svoltare verso Ravenna essendo inibita la possibilità di direzionarsi sulla statale per andare a sud. Dopo la torre faro toccherà al sottopasso ciclopedonale. La sua apertura è prevista entro luglio, cosa che porterà all’eliminazione del semaforo pedonale che limita la scorrevolezza del traffico in arrivo da Ravenna e dal casello. Sempre in luglio, ma nei primi giorni del mese, è attesa la nuova viabilità alla rotonda Bigno, a ridosso del borgo San Giovanni, con il doppio senso in via Flaminia e in via Circonvallazione meridionale. "Con la rotonda Bigno abbiamo mantenuto i tempi nonostante 23 giorni di piogia durante i lavori. Un paluso agli operai" chiude l’assessore Mattia Morolli.