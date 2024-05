Una trentina di hotel in vendita. Le offerte dall’Alba all’Abissinia

Decine di hotel in vendita. Solo spulciando i portali in rete si incontrano oltre una trentina di offerte, mentre altre sono quelle che circolano nelle agenzie immobiliari. Un mercato che non conosce crisi se non quella delle aziende che devono alzare bandiera bianca e arrendersi a un mercato turistico che ormai viaggia ad altre velocità. La maggior parte delle proposte di vendita sono concentrate nella zona di viale Dante, Alba inclusa, e a sud, all’Abissinia. Non è un caso. Come dice il presidente di Federalberghi, Bruno Bianchini: "Gli imprenditori non sono onlus. Investono dove ci sono prospettive di sviluppo indicate dal pubblico".

Paragone calzante per la zona delle Terme dove da anni il comparto alberghiero chiede il rilancio dell’attività turistica legata al wellness, senza ottenere risposte concrete. Invece "nonostante all’Abissinia la concentrazione di alberghi sia inferiore rispetto ad altre aree, si incontrano diverse richieste di vendita". La situazione della zona Alba e di viale Dante merita altre considerazioni. L’area ha una forte concentrazione di strutture ricettive ed è facile incontrare annunci di vendita di hotel con 27 o 30 camere e superfici che si aggirano sui 1.500 metri quadrati, o inferiori. E’ quel che resta di un passato che ha reso famose le pensioni romagnole. Purtroppo sono anche strutture rimaste al passato tant’è che nelle offerte di vendita molto spesso si trova scritto "da ristrutturare". Va da sé che le cifre sono al ribasso. Per portarsi a casa una vecchia pensione vicino alla ferrovia con 27 camere, servono 990mila euro. Salendo con le metrature e avvicinandosi di qualche decina di metri al mare i prezzi cominciano a salire sopra il milione di euro. Tutto cambia se la struttura è ristrutturata e magari ha anche la piscina. In questi casi le cifre sono altre, ma si parla pur sempre di occasioni se si pensa che alberghi che sforano i 2mila metri quadrati con servizi si trovano a 2,6 milioni di euro. "L’ultimo Rue, regolamento edilizio e urbano, risale alla legislatura Pironi – riprende Bianchini -. Sono trascorsi 13 anni, un lasso di tempo in cui tanto è cambiato sul mercato. Le regole andrebbero riviste. La marginalità è ancora ferma alla legge Chicchi. Oggi ci sono strumenti nuovi da tenere in considerazione per il recupero dei vecchi e piccoli hotel. Vanno date risposte agli imprenditori e indicate possibilità chiare e percorribili. Vediamo come procederà il nuovo Pug". Infine "in una condizioni già difficile di per sé assistiamo a quella che definiamo concorrenza sleale, con nuove forme di ricettività difficili da tracciare. In queste condizioni è complicato stare sul mercato". Le pensioncine a gestione famigliare rischiano di essere un ricordo "anche perché i figli di rado seguono le orme dei genitori".

Andrea Oliva