Una vacanza ’da cani’ tra gelati e spiaggia

Una meravigliosa vacanza da cani. Il gelato per Fido, l’hotel con pacchetto di benvenuto fatto di ciotole per cibo, cuccia confortevole e ‘Bau buffet’. Ed anche spiagge dedicate con ombrellone, piscinetta e servizi su misura in mare, negozi e ristoranti ad hoc, tutto per una vacanza pet friendly. A Rimini sono oltre 500 gli hotel che offrono un servizio a quattro zampe. "Rimini e il territorio della Romagna – spiega il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad – sono da sempre attente all’ospitalità di tutti i target di mercato e proprio per questo abbiamo deciso di promuovere la destinazione Romagna come polo turistico anche per le vacanze a quattro zampe con un progetto dedicato. Un progetto di Vist Romagna sul quale stiamo lavorando e che sarà pronto per la stagione 2025 in 30 località del territorio allo scopo di offrire vacanze su misura per famiglie, coppie e single in compagnia dei loro amici a quattro zampe". Dalla città alla spiaggia, Fido è sempre il benvenuto.