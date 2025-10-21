Una vasca anti-allagamenti a Igea Marina

"Si tratta di quasi 200mila euro di interventi sugli asfalti, ma soprattutto di un’opera che garantirà una grande sicurezza idraulica nella zona di Igea Marina". Con queste parole il sindaco Filippo Giorgetti presenta il nuovo pacchetto di lavori pubblici che comprende la realizzazione di una vasca di laminazione in via dei Mille, pensata per fermare gli allagamenti che da anni mettono in difficoltà residenti e attività. L’intervento nasce come risposta alle bombe d’acqua sempre più frequenti, che in pochi minuti possono trasformare strade e piazze in torrenti. "Con la Strada di gronda ormai a regime – spiega Giorgetti – la vasca e le nuove tubature fungeranno da contenitore per le acque bianche. In caso di piogge eccezionali il sistema si attiva e trattiene l’acqua, evitando che si riversi sulle strade". La vasca – che sarà pronta a novembre – sorgerà nell’area tra Beky bay e il parco Pavese, una zona ribassata appositamente per accogliere l’acqua piovana. "Quando piove molto – aggiunge il vicesindaco Francesco Grassi – il bacino si riempie e un sistema di pompe convoglia l’acqua nel rio Pircio. È un modo per prevenire i continui allagamenti di via dei Mille. Contestualmente rifaremo anche il parcheggio di piazza del Popolo, davanti al Comune, oggi deteriorato dopo l’installazione delle colonnine elettriche".

Il sindaco chiarisce anche i tempi: "I lavori a Igea Marina, nella zona di via dei Mille, partiranno tra circa tre settimane, mentre quelli per il parcheggio di piazza del Popolo cominceranno a novembre, meteo permettendo. L’obiettivo è concludere prima dell’inverno e restituire spazi più sicuri e ordinati". L’intervento rientra nel piano di manutenzione e riqualificazione degli ingressi cittadini, che prevede anche la sistemazione delle strade nella zona colonie fino alla rotonda della Dea. L’interesse è duplice: migliorare il decoro urbano e mettere in sicurezza i punti critici della rete viaria. Già nelle scorse settimane Gianni Giovanardi, capogruppo di Obiettivo Comune, aveva sollecitato l’amministrazione a investire in prevenzione. "I fenomeni meteo estremi interessano sempre più spesso il nostro territorio – aveva ricordato – e condizionano la vita di famiglie e imprese. Servono soluzioni strutturali, non interventi tardivi". Con la nuova vasca di laminazione e la rete idraulica, Bellaria Igea Marina punta a trasformare ogni emergenza in prevenzione, proteggendo cittadini e turismo dagli effetti del clima che cambia.

Aldo Di Tommaso