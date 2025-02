Una vasca ‘larga’ 200mila presenze

L’impianto del nuoto di Riccione è in grado di produrre per il territorio 200mila presenze all’anno. E’ il calcolo che fa l’amministrazione comunale mentre allo stadio del nuoto stanno per sbarcare una lunga lista di eventi nei prossimi mesi. Dopo i Criteria di salvamento terminati sabato, arrivano da domani il Campionato regionale di categoria in vasca corta e il Campionato regionale master. A marzo ancora competizioni a ogni weekend, con a metà mese i Campionati italiani assoluti di sincro. Fino alla Pasqua gli eventi saranno continui, e in maggio si ripartirà. In giugno il trofeo Nicoletti, il campionato italiano Uisp, i master e in luglio altri campionato e trofei. Una quantità di eventi resa possibile anche dalla nuova copertura della vasca olimpionica esterna.