Una veglia per la festa della donna

Anche la Diocesi di San Marino-Montefeltro celebra la giornata internazionale della donna. E lo fa con una veglia nella quale si alterneranno momenti di preghiera e momenti di riflessione. ’Pace e donna: quale contributo?“ è il tema scelto per la serata che domani si svolgerà alla parrocchia di Borgo Maggiore. I momenti di riflessione verranno sviluppati attraverso alcune testimonianze significative di donne che hanno a cuore la pace e contribuiscono alla sua realizzazione in vari ambiti e attraverso esperienze diverse. La diocesi da diversi anni celebra la Giornata internazionale della donna con una iniziativa "per sottolineare – spiegano – il ruolo e il contributo originale delle donne, focalizzando ogni anno un tema particolare. Quest’anno, in un contesto internazionale sempre più segnato dai conflitti di quella che Papa Francesco ha definito la ‘terza guerra mondiale a pezzi’, il tema scelto è quello della pace e dell’apporto delle donne alla sua costruzione.