’Una vela per tutti’ anche questa estate

‘La Vela per Tutti’. La Lega navale italiana, sezione di Riccione, e il Club Nautico insieme per una vela accessibile a chi ha disabilità motorie. Anche per la prossima estate il progetto promuoverà l’accesso al mare e alla vela per le persone con disabilità motorie, offrendo gratuitamente la possibilità di vivere un’esperienza autentica, sicura e coinvolgente in mare, spiegano gli organizzatori. Il progetto, ideato e promosso dalla Lega Navale Italiana di Riccione, è stato presentato ufficialmente nel 2024 con il varo dell’imbarcazione ‘Gioia’. Per la prossima estate 2025, il calendario delle uscite in mare si concentrerà nei mesi di luglio e agosto. "Le attività - spiegano gli organizzatori - si svolgeranno grazie al coinvolgimento dei velisti esperti volontari della Lega navale italiana riccionese e con il supporto del Club mautico, che mette a disposizione il proprio capo istruttore Fiv, specializzato anche nella vela paralimpica".