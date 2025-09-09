Una veleggiata contro le barriere. Al Club nautico salpa l’inclusione

Buon vento con il Club Nautico, Rotary Club e Special Olympics. Il nome dell’iniziativa che si è svolta nella giornata di sabato era tutto un programma: ‘Amare il mare’.

Un’occasione per superare le barriere e avvicinare al mare giovani con disabilità. L’attesa da parte dei ragazzi e delle ragazze di due associazioni della provincia, Esplora e Ag23, è iniziata nei giorni precedenti. Sabato si sono presentati puntuali alle 9 all’entrata del Club Nautico oltre una trentina di partecipanti a cui erano affiancati gli educatori e accompagnatori delle due associazioni, e alcuni genitori. Ad augurare un ‘buon vento’ anche l’assessore alle politiche sociali del Comune di Rimini Kristian Gianfreda.

Superato il briefing iniziale è arrivato il momento che i ragazzi e le ragazze attendevano da giorni: salire in barca. I soci del Club Nautico si sono messi a disposizione preparando le proprie imbarcazioni a seconda non solo dei posti disponibili, ma anche delle disabilità dei ragazzi. Alcune imbarcazioni a vela sono partite dal molo, imbarcando il proprio equipaggio a bordo. Altri giovani, assieme agli educatori, sono stati trasportati in darsena dove sono stati accolti a bordo delle imbarcazioni, tutte a vela. Una dozzina quelle che hanno preso il largo per una mattinata tra le onde. C’erano ‘Paola’, Peverina’, Aquarius’ e tante altre ancora.

A bordo, oltre a godersi una veleggiata sul mare, alcuni ragazzi hanno potuto partecipare alle operazioni di manovra delle imbarcazioni.

Al rientro in porto la giornata non si è conclusa con i saluti. Al Club Nautico nella struttura esterna era tutto pronto per accogliere ragazze, ragazzi ed accompagnatori per un pranzo conviviale al quale ha partecipato anche l’assessore Gianfreda oltre ai rappresentanti del Club Nautico. Infine la consegna delle medaglie a tutti i giovani al termine di una giornata da ricordare.