Una ventata di punk rock irrompe in Riviera

Nientemeno che gli Offspring, mitica band punk rock statunitense nata in California nel 1984, ad esibirsi sul palco della Bay Arena al Festival Slam Dunk, in occasione del ponte del 2 e 3 giugno. Sarà il battesimo del fuoco per la nuova arena concerti della riviera, che racchiude il Parco Pavese e il Beky Bay, sulla spiaggia di Bellaria Igea Marina, trasformando le aree in un unico, grande villaggio con due palchi. "Una location in riva al mare unica per il panorama italiano", gongolano gli organizzatori. Allo Slam Dunk Festival, aggiungono, "anche il pubblico italiano potrà finalmente vivere l’esperienza di un festival con due palchi, che verranno calcati dalle migliori band punk del pianeta". "Durante lo Slam Dunk Festival – afferma Lorenzo Libici, uno degli organizzatori – le band si alterneranno sui due palchi. Quello principale sarà all’interno del parco, subito a monte della spiaggia libera dove trova posto il Beky Bay. L’altro sulla spiaggia".

Si prevedono oltre 10mila spettatori al giorno, nei due giorni dell’evento che lancia l’estate del rock. Stesso disco per gli altri eventi successivi, con il clou rappresentato dal Bay Fest, a ferragosto. Quanto allo Slam Dunk, la prima giornata del festival prevede il ritorno di uno dei gruppi storici della scena punk rock mondiale, i Rancid, che torneranno in Italia a distanza di sei anni dalla loro ultima esibizione nel Bel Paese. E poi?

Pennywise, H2O, Me First and the Gimme Gimmes, Good Riddance, Pulley e The Venomous Pinks sono i primi artisti annunciati per l’edizione 2023 del festival punk rock più importante d’Italia, il Bay Fest, evento top per gli amanti del genere, in programma dal 12 al 14 agosto. Tra le prime conferme i Pennywise: da oltre 25 anni sulle scene, la band di Los Angeles porta con sé un mix di puro hardcore californiano e surf punk melodico, che danno vita ad un potente melodic hardcore punk, il loro marchio di fabbrica. Altro nome in tabellone i Me First & The Gimme Gimmes: nel corso della carriera hanno preso parte al progetto Fat Mike dei NofX, Fletcher Dragge dei Pennywise, Chris Shiflett dei Foo Fighters, Brian Baker dei Bad Religion, Joey Cape e Dave Raun dei Lagwagon. Good Riddance, band hardcore punk nata agli inizi degli anni ‘90 a Santa Cruz, in California, ha sviluppato una fanbase sempre più ampia grazie ai tour e ai brani intrisi di impegno politico e sociale. Dopo l’esibizione dello scorso anno al Punk In Drublic Festival, tornano in Italia i Pulley: con ‘The Golden Life’ (2022), la loro ultima uscita discografica, si sono confermati tra i migliori in fase di registrazione e composizione dei brani. The Venomous Pinks è un terzetto tutto al femminile che tiene in alto il vessillo del punk rock e che ha di recente terminato il tour in supporto ai Dead Kennedys. Abbonamenti suTicketmaster e TicketOne.