Una via per ’Marcellona’ "Attrice e paladina dei gay Rimini le renda omaggio"

Paladina dei diritti gay. Consigliera comunale a Bologna – prima transessuale in Italia a ricoprire un ruolo da amministratore pubblico – e attivista. Ma anche attrice di spessore, indimenticabile in quel ruolo di principe della Gradisca in Amarcord. Fu proprio Federico Fellini a scoprire il talento di Marcella Di Folco quando all’anagrafe era ancora Marcello Di Falco. Il Maestro la volle sul set nel Fellini Satyricon e poi la richiamò per molti altri film, tra cui Amarcord e La città delle donne.

Più volte il destino ha portato Marcella Di Folco, leader del movimento italiano transessuali, a Rimini. "Con la nostra città aveva un legame speciale – ricorda Marco Tonti, consigliere comunale di Rimini Coraggiosa e presidente di Arcigay – E l’ultimo discorso in una piazza Marcella lo tenne proprio qui a Rimini. Era il 17 maggio 2010 e l’intervento di ’Marcellona’ in piazza Cavour fu memorabile". E ora l’Arcigay, insieme a tanti riminesi, si mobilita "affinché anche a Rimini venga intitolato uno spazio pubblico a Marcella". Una via, una piazza, un giardino, "magari – suggerisce Tonti – nel cuore di Marina centro, vicino a piazzale Fellini o alle strade intitolate ai film del Maestro, grazie al quale debuttò nel cinema".

La proposta di Arcigay, già presentata da Tonti in Comune (sarà valutata a breve dalla commissione per la toponomastica, insieme ad altre) è destinata a far discutere. E la minoranza è pronta a dare battaglia. Ma Arcigay potrà contare su un ampio consenso: molti consiglieri della maggioranza hanno già detto sì "anche se ancora – precisa il capogruppo Pd Matteo Petrucci – dobbiamo discuterne formalmente. Ma quelli a favore sono parecchi". A sostenere la proposta anche la presidente del consiglio regionale Emma Petitti, vari consiglieri provinciali, la sindaca di Santarcangelo Alice Parma, l’ex Capitano reggente di San Marino Paolo Rondelli (il primo omosessuale a diventare capo di Stato nello storia del Titano), il responsabile nazionale Pd per i diritti Alessandro Zan, il presentatore tivù e scrittore Fabio Canino, e ancora membri di associazioni e vari imprenditori riminesi, tra cui Stefano Mazzotti, Tommaso Della Motta e Fabrizio Moretti.

Bologna è stata tra le prime città a intitolare uno spazio a Marcella Di Folco nel 2021. "Ci auguriamo che anche a Rimini accada molto presto – conclude Tonti – Perché ’Marcellona’, splendida interprete di Fellini e altri registi (tra cui Risi, Petri, Monicell) e paladina dei diritti trans, se lo merita".

Manuel Spadazzi