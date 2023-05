Una vita al sole "Lascio ma resto un bagnino"

"Ho 86 anni, una moglie anziana da accudire, quella di lasciare è stata una decisione sofferta ma irrevocabile". Sessant’anni al timone sono tanti, forse troppi, anche per un duro come lui. Giorgio Mussoni, la bandiera dei bagnini riminesi e non solo, getta la spugna.

Lascia l’incarico di presidente nazionale e regionale di Oasi?

"Sono del 1937, ci sta tirare un po’ il fiato".

I suoi associati come l’hanno presa?

"Tanti sono rimasti scontenti, mi hanno chiesto di ripensarci. Con Diego Casadei siamo in buone mani".

Da bagnino semplice però non si dimette?

"Nooo! In spiaggia ci resto. Anche se lo stabilimento unificato 44 e 45 di Viserba l’ho fatto per mio figlio. Che ha da badare anche ad albergo e residence. Troppa roba".

Quando ha avuto il primo incarico?

"Nei primi anni ’60, come presidente della cooperativa pescatori Rimini Nord, all’epoca aveva 160 soci".

Lei era un pescatore?

"La mia è una famiglia di sabbia e pesca".

E la spiaggia?

"Ha iniziato mio nonno Oreste, nel secolo scorso".

Da quando guida i bagnini?

"L’Oasi risale agli anni Settanta. Successivamente si è data una struttura nazionale, con me presidente. E’ poi entrata in Confartigianato come sindacato autonomo. Fino al divorzio a fine 2015. Volevo tenere le distanze dalla politica".

Come definirebbe Giorgio Mussoni?

"Ho speso tutta la mia vita per questa categoria, che ritengo meritevole. Si è inventata un lavoro risconosciuto, ha dato lustro al balneare creando un modello, copiato male in Europa".

Qual è la conquista della quale è più orgoglioso?

"Andiamo indietro nel tempo. anni 60 la politica voleva mettere le mani sulle spiagge, trasformandole in municipalizzate, e lasciare ai bagnini la gestione. Tempi in cui si facevano fallire le fabbriche per darle all’ente pubblico. Ci siamo battuti e abbiamo vinto. Come in tante altre battaglie, ad esempio contro la doppia ricevuta fiscale che volevano imporci. O la moltiplicazione di 6 volte dei canoni, che voleva il ministro Formica".

Quale invece la sconfitta più dolorosa?

"Portare l’Iva dal 22 al 10% come in hotel e camping. Non ci siamo riusciti".

E la Bolkestein?

"Per quella conto sull’Europa".

Cioè?

"L’Ue ci salverà. Perché vuole il riconoscimento del valore dell’impresa. Mentre l’Italia non l’ha ancora fatto. E se non lo farà, ce lo faremo riconoscere dalla Corte di Giustizia Europea. Non diventeremo carne da macello della politica".

Sa che parla ancora da sindacalista?

"Dopo 60 anni, sa com’è. E poi resto presidente onorario".

Com’è cambiato il balneare in 60 anni?

"Siamo partiti da un capanno di legno. Oggi gli stabilimenti italiani offrono una gamma di servizi ampissima. Unico posto rimasto indietro è Rimini, dove il turista deve girare in costume in spiaggia col portafoglio, perché ci sono tanti concessionari: bagnino, chioschista, mosconaio".