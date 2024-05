Una vita da calzolaio : "Lavoro che sta sparendo"

Davanti al piccolo negozio ‘Modi d’arte’ c’è una fila di persone che aspettano il loro turno per entrare: una signora lascia un paio di scarpe col tacco, poi un uomo mostra a Gianni, il calzolaio, un problema che sta riscontrando nel suo mocassino. Insomma l’attività riminese al numero 204 di corso d’Augusto funziona a pieno ritmo. Dentro la bottega si respira l’odore del cuoio e del lucido da scarpe: ad accogliere i clienti c’è Gianni Arrobbio, 68 anni. "La mia famiglia – spiega – è per metà riminese e per l’altra metà piemontese. Mi sono diplomato come perito chimico e ho frequentato l’università di ingegneria a Bologna, ma non ho mai terminato gli studi". Archiviato il percorso accademico, l’uomo arriva in Riviera e sceglie il mestiere che l’ha accompagnato fino a oggi. "La vita ti presenta tante strade e io ho scelto quella che mi ha portato a fare questo lavoro". Poi Gianni indica con un dito una foto in bianco e nero appesa su una parete: è un uomo che maneggia una calzatura. "Quello è mio nonno, è stato lui il primo calzolaio in famiglia – spiega l’artigiano –. Quando ho lasciato gli studi ho capito che la strada giusta per me sarebbe stata quella spianata da lui". La prima attività la apre negli anni ’80 in Piemonte e 16 anni fa inaugura a Rimini il piccolo angolo dedicato alla pelletteria.

Arrobbio non si occupa solo di scarpe, ripara palloni in cuoio, vestiti e giubbotti, costumi medievali e addirittura calzature dei jolly. "Tiro su la serranda del mio negozio ogni mattina alle 4, così posso portare avanti i lavori di giornata senza essere interrotto. Non mi pesa questo sacrificio, lo faccio volentieri perché mi piace". Ad oggi non c ‘è nessuno che voglia prendere il suo posto nell’attività artigiana e addirittura "nell’arco della mia carriera nessuno mi ha mai domandato di insegnargli il mestiere, per questo dico che il mio lavoro sta scomparendo. A Rimini siamo rimasti in pochi e abbiamo una data di scadenza ormai". Quello del calzolaio è un lavoro faticoso, di dedizione, perché come spiega Gianni ogni scarpa ha le sue caratteristiche. "E questo non lo puoi apprendere da un giorno all’altro, ci vuole esperienza". Ma tornasse indietro, Gianni cambierebbe qualcosa della sua vita? L’uomo ci pensa un po’, poi risponde. "Forse comincerei ancora prima a fare il calzolaio. Ciò che mi dà la spinta ogni giorno è la passione per questo mestiere".

Federico Tommasini