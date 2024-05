Una vita per il sindacato premiati a novant’anni. Tomasetti ed Ercoles

Dopo gli studi ha fatto la stagione, poi il metalmeccanico prima di emigrare in Svizzera e tornare nel 1958 a Rimini. Vigrilio Ercoles ha compiuto da poco novant’anni. Una vita trascorsa anche nell’impegno sindacale con la Cgil. Insieme a Giuseppe Tomasetti, altro novantenne, agricoltore che nel dopoguerra si batté per il superamento della mezzadria nella Valconca, è stato ricevuto nella sede del sindacato per una mattina in compagnia di altri sindacalisti. Un momento che è terminato con il dono a entrambi di una targa ricordo della mattinata trascorsa assieme. Ercoles è partito come tanti con un lavoro stagionale, erano i primi anni Cinquanta. Poi il lavoro da metalmeccanico e l’esperienza in Svizzera. Al rientro in Italia si iscrisse alla Cgil. Era molto attivo tanto che venne eletto segretario della Fillea Cgil Cattolica e Valconca nel 1961, mantenendo l’incarico fino al 1968. Diresse la Camera del lavoro di Cattolica, diventandone segretario dal 1969 al 1976. Con la riforma organizzativa del sindacato, Ercoles ha esteso la sua responsabilità confederale a tutta la Valconca diventando responsabile di zona. Gli ultimi anni del decennio lo hanno visto ricoprire l’incarico di segretario funzione pubblica nel comparto ‘parastato-statali’ e dal 1978 al 1979 quello di responsabile confederale Cgil per Misano. Dal 1980 in avanti ha ricoperto incarichi nello Spi Cgil Rimini, il sindacato dei pensionati, fino a diventarne segretario generale tre anni più tardi. Un’esperienza che lo ha visto protagonista anche nel decennio successivo, dal 1991 al 2002, ricoprendo incarichi nello Spi prima di concludere la sua esperienza sindacale come Capo Lega di Cattolica. Nel 1964 fu eletto consigliere comunale a Cattolica con il Pci.

Anche Tomasetti è partito dalla Valconca negli anni Cinquanta. Da dirigente del Pci e della Cgil ha partecipato alle numerose lotte contadine per il superamento della mezzadria, per modificare i patti colonici e migliorare le condizioni di vita dei contadini. È stato anche segretario della Camera del lavoro di San Clemente nel 1955, e dieci anni più tardi entrò nella segreteria della Camera del lavoro confederale, come referente di Federmezzadri. Uscito dalla Cgil nel 1968 si impegnò nell’Alleanza contadini dando un contributo per la costituzione della Confederazione italiana agricoltori (Cia).