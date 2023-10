Una vita spesa per la parrocchia di San Lorenzo. Caterina Zucchini si è spenta a 104 anni

Per decenni, dal 1972, è stata la ‘mamma’ di numerosi sacerdoti che si sono avvicendati nella parrocchia di San Lorenzo. Caterina Zucchini, seconda nonna più longeva di Riccione, è tornata in cielo a 104 anni, compiuti lo scorso maggio. Gioviale e premurosa, nel tempo, oltre ad accogliere i parrocchiani, ha avuto il piacere di fare gli onori di casa anche a noti prelati e giornalisti di fama nazionale, invitati a tenere conferenze, così tutti i vescovi della diocesi, da Emilio Biancheri a Francesco Lambiasi, fino al cardinale Tonini, poi don Ciotti, Carlo Carretto, padre Zanotelli e monsignor Capovilla. Erano i tempi della cooperativa culturale Comunità aperta, nata in seno alla parrocchia. La Zucchini, che lascia i figli Alfonso, Fausto, Marisa e Paola assieme a una schiera di nipoti e pronipoti, era approdata in parrocchia oltre mezzo secolo fa, dopo essere rimasta vedova e senza lavoro. A San Lorenzo cercavano una donna che potesse cucinare, lavare, stirare e così lei ha subito accettato. Erano i tempi di don Emilio Campidelli. Con estrema lucidità Caterina ricordava tutti i suoi ‘figli’, compreso don Giovanni Tonelli, ora direttore del Il Ponte, così don Giorgio Budellini, don Giuseppe Maioli, don Osvaldo Caldari e don Franco Mastrolonardo. A chi le chiedeva quale fosse il segreto della longevità, rispondeva: "Lavorare, volersi bene e non lasciarsi sopraffare dalle avversità e dalla rabbia". Stasera alle 20,30, santo rosario nella chiesa di San Lorenzo, dove domani alle 10 sarà celebrata la messa d’esequie.

Nives Concolino